Ключи — в руках: в Челябинской области дети-сироты получают новые квартиры

Губернатор поздравил с новосельем молодых челябинцев - Алену Братцеву и Александра Степанковского. Фото: gubernator74.ru

В этом году в Челябинской области выделена рекордная сумма на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — около 900 млн руб. И основная часть — это региональный бюджет. Будет куплено около 900 квартир. По распоряжению губернатора приобретаются только новые квартиры.

На пять лет с новоселами заключается специального найма, по истечении этого периода можно будет заключить договор социального найма и приватизировать недвижимость.

В скором времени 108 ребят и девчат в Челябинске отметят новоселье — их ждут ключи от новых однокомнатных квартир в микрорайоне Чурилово по ул. 2-я Эльтонская. Жилища отремонтированные, осталось мебель купить и можно жить самостоятельно.

В новом доме побывал губернатор Алексей Текслер. Он поздравил с важным событием Алену Братцеву и Александра Степанковского. Оба росли под опекой: Алену воспитали любимая тетя и дядя. Саше родителей заменили бабушка и дедушка. Сейчас Алена — студентка, станет учителем русского языка и литературы. Александр работает в сфере торговли стройматериалами.

— Для каждого молодого человека квартира — важный этап в жизни. Здорово, что молодые люди сегодня получили ключи от своих новых жилищ. Каждый думает о семье, что мне понравилось. Мы большое внимание уделяем вопросам приобретения квартир для детей-сирот. Поставлена задача опережающими темпами сокращать очередь. Мы эту работу будем продолжать дальше, — сказал Алексей Текслер.

Новоселам губернатор предложил выбрать по подарку, на новоселье. Алена хотела бы получить холодильник, Саша — стиральную машину.

Напомним, в прошлом году губернатор побывал в высотном доме в п. Новосинеглазово: в новостройке детям-сиротам выдали ключи от 124 квартир.

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