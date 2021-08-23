На подходе к новой набережной в центре Челябинска появится светофор

Место, где планируется установка светофора. Фото: Новости отделения Горпроектов в Челябинске / Telegram

В Челябинске на улице Красной установят светофор, который свяжет между собой Сад камней и новую набережную, расположенную за культурно-развлекательным комплексом «Мегаполис». Соответствующее поручение дала подчиненным мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании в понедельник, 23 августа.

— Количество жителей, которые гуляют по набережной, увеличилось. Нужно сделать так, чтобы люди не ждали, когда они смогут перейти по пешеходному переходу, чтобы был светофор, — заявила Наталья Котова.

Напомним, набережная за «КРК» Мегаполисом была официально открыта для отдыхающих на прошлой неделе. Протяженность этого общественного пространства составляет 430 метров. На работы по благоустройству были потрачены около 50 млн рублей.

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