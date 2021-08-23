Квартирный ответ: в Челябинской области с опережением расселяется ветхо-аварийное жилье

В Чурилово готовы квартиры для переселяемых из ветхо-аварийного жилья. Фото: gubernator74.ru

С опережением Челябинская область решает вопрос расселения ветхо-аварийного жилья. По данным регионального минстроя, всего на Южном Урале площадь жилья, признанного аварийным на 1 января 2017 года, составляет 85,3 тыс. кв. м. Действует адресная программа «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

В Челябинске новые квартиры переселенцы получают, в том числе, в микрорайоне Чурилово, по ул. 2-я Эльтонская. Сегодня новые дома осмотрел губернатор Алексей Текслер.

— Мы идем с опережением планов: есть программа по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья, рассчитанная до 2024 года, но у нас задача — к концу следующего года ее выполнить. Порядка миллиарда рублей направляется из регионального бюджета, больше миллиарда рублей — из федерального. В этом году по совокупности мы переселим более 3 тысяч 100 человек. Будем эту работу продолжать, потому что ежегодно признается ветхо-аварийным жилье, и мы должны эту программу постоянно обновлять, — сказал губернатор.

Для главы региона, для правительства области решение вопроса расселения ветхо-аварийного жилья — один из приоритетов.

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