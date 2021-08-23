«Победа — плохой знак»: в Челябинске собрали приметы Кубка губернатора по хоккею

«Трактор» в Челябинске сыграет на Кубке губернатора-2021. Фото ХК «Трактор»

В этом году в Кубке губернатора участвуют четыре клуба КХЛ: помимо «Трактора», — ярославский «Локомотив», новосибирская «Сибирь» и наши географические соседи — екатеринбургский «Автомобилист».

В первом матче черно-белые встречаются с недавним победителем турнира на Кубок Республики Башкортостан «Локомотивом». Кстати, «Трактор» тоже успел отличиться, заняв первое место на «предсезонке» в Сочи.

Челябинская журналистка Олеся Усова в своем telegram-канале прошлась по нескольким приметам, которые могут стать роковыми для победителей Кубка губернатора Челябинской области.

Так, победа в Кубке стала плохой приметой для наставников. С 2011 года, когда был проведен первый турнир в Челябинске, со своих постов спустя непродолжительное время «слетели» пять главных тренеров. В первом розыгрыше после победы магнитогорского «Металлурга» уже вскоре был уволен Александр Барков. Потом были и другие победители, лишившиеся своих должностей — Владимир Голубович («Нефтехимик»), Евгений Корноухов («Авангард»), в 2019-ом — первое место «Трактора» и последовавшее за этим увольнение Петериса Скудры. До этого со своего поста после «золота» Кубка губернатора ушел Валерий Белоусов…

Олеся Усова также обратила внимание на то, что домашняя победа для «Трактора» — предвестник неудач. Челябинский клуб трижды выигрывал трофей и два раза после этого крупно провалился — в сезонах 2013-2014 (не попадание в плей-офф) и 2019-2020 (11 место на «Востоке»). В 2016 году «Трактор» также выиграл Кубок, попал в плей-офф, и проиграл в первом раунде, хотя считался фаворитом серии.

Кстати, по статистике победители Кубка губернатора Челябинской области не проходили дальше второго раунда плей-офф.

Лучший бомбардир Кубка обычно слабо проводит сезон, — есть и такая примета. Константин Глазачев из Магнитки — четыре гола в одном матче в ворота «Трактора» (за весь сезон не смог забить больше четырех голов и был обменен). Константин Панов забил на Кубке губернатора три гола, а в «регулярке» — один (в дальнейшем выставлен «Трактором» на драфт отказов). Были и другие игроки черно-белых — Рихард Гюнге, Алексей Кручинин, которые не смогли в сезоне забросить больше, чем на предсезонном турнире в Челябинске. Правда, первый пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Сбудутся ли приметы в это раз, — покажет время. А мы желаем «Трактору» только победы.

Расписание Кубка губернатора Челябинской области по хоккею-2021

24 августа

15:00 «Автомобилист» — «Локомотив»

19:00 «Трактор» — «Сибирь»

26 августа

15:00 «Локомотив» — «Сибирь»

19:00 «Трактор» — «Автомобилист»

27 августа

13:00 Матч за третье место

17:00 Финал

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