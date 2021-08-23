«Меня привозили и пересаживали на коляску»: Надежда Бабкина в Челябинске рассказала, как восстанавливалась после коронавируса

У артистки было 80% поражение легких Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Год назад народная артистка России Надежда Бабкина перенесла тяжелую форму коронавируса. Заболевание поразило 80% ее легких. Но все же ей удалось выкарабкаться. На радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) артистка рассказала, что далось это нелегко.

— Страха не было. У меня была одна только вера, что я должна объединиться с врачами для того, чтобы спасти свою жизнь. Я им сказала это в глаза, потому что толком их не видела, так они все были в скафандрах практически как космонавты. Но реальность была такова. И я увидела в их глазах только серьезность, поэтому сказала: «Давайте объединяться, я готова сражаться, чтобы победить», — вспоминает Надежда Бабкина.

Надежда Бабкина рассказывает, даже не подозревала во что все это выльется. У артистки «натренированные» пением легкие и она не испытывала проблем с дыханием, а потом оказалось, что поражено 80%. Вскоре болезнь дошла до такой стадии, что у нее не работали ни руки, ни ноги. И в какой-то момент артистка впала в кому. Врачам пришлось приложить огромные усилия, чтобы вытащить ее оттуда. Затем Надежда Бабкина пролежала пять недель в больнице, после которых началась долгая реабилитация.

— Самое главное — это реабилитация. В клинику меня привозили на машине, а там меня уже пересаживали на коляску, потому что я не могла самостоятельно ходить. Но ту нагрузку, которую давали под присмотром врачей, — дыхательные упражнения, восстанавливающая терапия, капельницы и лекарственные препараты — в конце концов дали о себе знать. После трех месяцев ежедневного труда я садилась за руль машины сама и приезжала на реабилитацию без посторонней помощи, — рассказывает артистка.

Надежда Бабкина продолжает следить за своим здоровьем, в том числе за уровнем антител. Пока он высокий — около двух тысяч, но они начинают падать, и артистка планирует сделать прививку от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru