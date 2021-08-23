В Челябинской области до сих пор тушат лесной пожар на территории Пластовского района

Пожар случился в минувшее воскресенье, 22 августа. Фото: ГУ лесами Челябинской области

В Челябинской области продолжается борьба с природным пожаром, который начался накануне днем на территории Пластовского муниципального района. Огонь распространился уже более чем на 550 гектаров. Как сообщили в Главном управлении лесами Челябинской области, сейчас в тушении задействованы 68 человек и 28 единиц техники, в том числе 3 бульдозера Б-10.

— Борьба с пожаром осложняется скалистой местностью и ветром. Кроме того, огонь идет по пожарам прошлых лет – по горельнику. При такой сухой погоде – горит, как спичка. Держим ситуации под жестким контролем. Угрозы населенным пунктам нет. Приняты все меры по наращиванию группировки сил и средств, работаем на ликвидацию, — сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Напомним, накануне туристы устроили пожар на Таганае. В нацпарке ввели ограничения, связанные с повышенным риском возгораний. Запреты для туристов из-за опасности пожаров действуют также на озере Тургояк.

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