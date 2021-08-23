Житель Челябинска получил срок в колонии за производство мефедрона в своем гараже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который варил мефедрон в своем гараже. Его признали виновным в производстве наркотиков и в попытке их сбыта. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, мужчину задержали в январе этого года.

— При обыске в гараже подсудимого была обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, а также изъято более 1 кг мефедрона и химические реактивы, — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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