Челябинец нападал на прохожих с арматурой

Горожанин угрожал прохожим куском арматуры. Фото: охранное предприятие "Витязь"

Житель Челябинска устроил дебош во дворе на проспекте Победы 22 августа. Мужчина вооружился куском металлической арматуры и стеклянной бутылкой, и нападал на проходящих мимо людей. В том числе он попытался побить детей, которые гуляли возле дома.

Встревоженные жильцы вызвали охрану. Как рассказали в охранном предприятии «Витязь», дебошир, по всей видимости, был пьян. Когда его попытались задержать, мужчина принялся отбиваться. Тем не менее, охранникам удалось с ним справиться. Мужчину передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

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