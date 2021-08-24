«Агро-2021» подтвердила высокое качество южноуральских продуктов

Подведены итоги конкурсов, прошедших в рамках агропромышленной выставки Челябинской области «Агро-2021». Только в дегустационном конкурсе качества продукции участники завоевали 87 золотых медалей. Удостоены золотых медалей шесть разработок, предоставленных на конкурс «Инновации в АПК». За организацию стендов в рамках фольклорно-гастрономического фестиваля награждены сельскохозяйственные районы.

Участники дегустационного конкурса качества продукции удостоены 87 золотых, 30 серебряных и 5 бронзовых медалей. Среди победителей -крупные предприятия, такие как «СИТНО», «МАКФА», «Здоровая Ферма»,«Агрофирма Ариант», «Племенной конный завод «Дубровский», «Таврия», «Объединение «Союзпищепром», «Подовинновское молоко», «Уральская молочная компания», а также средние и малые предприятия, производящие сыр, разнообразные молочные продукты, хлеб, мед, овощи и зелень, мясные деликатесы («Кременкульское молоко», «Султановская сыроварня», «Чистые овощи», «Уральское подворье», «Королевство сыров», «Август» и другие).

Все участники постарались показать на «АГРО-2021» новинки производства. Южный Урал — это место, где проживают более 130 национальностей и этнических групп. Поэтому не случайно многие гастрономические традиции стали любимы всеми нами. Попробовать настоящую домашнюю лапшу, лагман и бешбармак можно не только в Аргаяшском, Кунашакском, Троицком районах, но теперь и в Брединском. Домашняя лапша — новинка производства Брединского хлебокомбината, переживающего свое второе рождение. По словам главы района Николая Плохих, новые владельцы предприятия провели модернизацию производства и расширяют мощности, работая на своем, брединском сырье. Управляющая хлебозаводом Екатерина Кожевникова:

— Наше предприятие существует около 30 лет. Мы кормим свой Брединский район и Кваркенский район Оренбургской области. Но после модернизации у нас в планах возить продукцию и в Карталинский район. Печем сдобу, белый и черный хлеб. В ближайшие шесть месяцев появятся кондитерские изделия, шесть наименований, а вообще у нас около 90 видов продукции, и нам есть куда расти. На выставку мы привезли новинку — домашнюю лапшу, — в рецепте которой только мука и яйца. На сегодняшний день это наша гордость. Делаем еще лапшу для лагмана и бешбармака, готовим под них упаковку и будем заходить с ними на рынок Магнитки.

В рамках выставки также прошел фестиваль уральского хлеба. Золотой медали за свою продукцию удостоен ООО «Уфалейхлебзавод», а также ИП Солдаткина за картину из теста.

В конкурсе «Инновации в АПК» золотые медали присуждены Южно-Уральскому государственному аграрному университету за технические разработки (инфракрасная сушильная установка для сельскохозяйственного сырья, воздушно-шнековый сепаратор для очистки зерна, газон на гидропонной основе) и создание технологий повышения молочной продуктивности коров, возделывания кукурузы для производства высокоэнергетических кормов. Золотой медали также удостоен Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства за сорт абрикоса «Уралец», районированный в 2021 году.

За организацию экспозиции декоративной птицы награждены золотыми медалями Владимир Осипов, Любовь и Александр Зверевы.

Золотыми медалями награждены девять хозяйств, участвовавших в организации экспозиции сельскохозяйственных животных: ООО «Предуралье» (Верхнеуральский район), ООО «Совхоз Брединский», КХ «Карсакбаев К.Б» (Агаповский район), ООО «Варшавское» (Карталинский район), ОАО Племзавод «Россия» (Сосновский район), СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. (Еткульский район), СПК «Сарафаново» (Чебаркульский район), ИП Глава КФХ Чернышева Н.Б. (Сосновский район), КФХ Мокина Е.П. (Сосновский район).

Сегодня малые агропредприятия Челябинской области готовятся к участию в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», впервые состоявшемся в прошлом году. В нынешнем году в нем вновь примут участие ООО «Перспектива» («Брединское масло»), сельхозкооператив «ГусАр», «Краснопольский сыровар», «Султановская сыроварня», «Петровские соленья».

«Петровские соленья» в этом году представят на Национальный конкурс «Вкусы России» свой новый продукт — сок квашеной капусты, получивший на «Агро-2021» золотую медаль. Основатель бренда — ИП глава К(Ф)Х Антон Козлов:

— Мы производим квашеную капусту без использования консервантов, полностьюнатуральную по домашним рецептам, которые передавались из поколения в поколение. Вкус нашего детства — так готовили наши бабушки и мамы. Занимаемся этим полтора года. Квашеной капусты на полках в сетях нет, есть маринованная капуста с добавлением уксуса и воды, это совсем другой продукт, она вкусная, но не такая полезная. Единственная была проблема адаптировать рецепт под промышленное производство: и технологию выбрать, и оборудование самим приходилось дорабатывать, технические новинки придумывать — заводы такого не производят. Овощи выращиваем в Красноармейском районе, село Шумово, там же и производственный цех. В этом году запустили сок квашеной капусты — диетический продукт, полезный для пищеварения, для сосудов, понижает холестерин.

На областной агровыставке успешно заявил о себе и новый участник конкурса «Вкусы России» — индивидуальный предприниматель Евгений Чепурин из Магнитогорска, произведенные на его предприятии мясные деликатесы (среди которых хамон из говядины, карбонад) удостоены золотых медалей «Агро-2021».