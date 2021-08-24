Получали 3%: в Челябинской области поймали телефонных мошенников, обманывавших людей по всей стране

Телефонные мошенники притворялись сотрудниками банка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магнитогорске разыскали и задержали двух жителей Иркутска, которые участвовали в работе преступного сообщества. Мужчины 30 и 32 лет сотрудничали с группой телефонных мошенников. Жертвами аферистов стали жители нескольких российских регионов.

Жители Иркутска в группе занимались снятием денег, которые переводили мошенникам доверчивые граждане, и распределением средств среди сообщников. За каждый перевод «кассиры» брали комиссию — 3% от перечисленной мошенникам сумы.

При этом лично все аферисты знакомы не были, связь они поддерживали исключительно через мессенджеры.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУМВД, одной из жертв обманщиков стал житель Магнитогорска.

Ему мошенники позвонили, представившись сотрудниками банка.

— Под предлогом проверки личного кабинета потерпевшего, убедили его установить приложение «удаленного доступа», после чего похитили денежные средства, которые впоследствии были обналичены обвиняемыми, и переведены на счета других участников группы, — рассказали в полиции.

Теперь задержанных жителей Иркутска обвиняют в мошенничестве и краже.

Полицейские установили их причастность к четырем преступлениям, в результате которых жертвы обманщиков потеряли более 300 тыс. рублей.

Одного из участников сообщества мошенников поместили под стражу, второй остается под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали в суд, обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники МВД пытаются разыскать других участников преступной группы.

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