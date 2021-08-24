Сенатор Маргарита Павлова решила бороться против однополых союзов

Фото: Маргарита Павлова/vk.com

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова опубликовала статью, посвященную критике решения Европейского суда по правам человека.

ЕСПЧ еще в июне этого года обязал Россию предоставить правовую свободу однополым парам для признания и защиты их отношений в соответствии с законодательством страны.

Статья-реакция на это решение за авторством Маргариты Павловой вышла только в августе. Возможно, дополнительное время потребовалось для перевода текста, который опубликовали также на английском, немецком и сербском языках.

Материал опубликовало сетевое издание «Международные просемейные новости». Решение ЕСПЧ Маргарита Павлова называет сфабрикованным и связывает с «идеологической колонизацией со стороны представителей определенной части международных элит» (видимо, читателям статьи должно быть без уточнений понятно, что это за представители) и влиянием миллиардера Джорджа Сороса.

При этом «естественным и незыблемым представлением о семье», которое надо поддерживать в России, Маргарита Павлова называет «союз мужчины и женщины, который направлен на продолжение рода». Сенатор не поясняет, является ли с ее точки зрения семьей совместное проживание одинокой матери или отца с ребенком или союз пары, у которой по состоянию здоровья не может быть детей.

Работавшая в Челябинской области уполномоченным по правам ребенка и уполномоченным по правам человека Маргарита Павлова указывает в статье, что ее взгляд на права человека расходится со взглядом международных судей. Она призывает не выполнять решение ЕСПЧ.

Суд не настаивает на легализации в России однополых браков, а говорит о возможности создания новых правовых институтов, однако Маргарита Павлова уверена, что его решение противоречит внесенному в прошлом году в российскую Конституцию определению брака, а теоретическое появление в правовом поле однополых союзов противоречит Стратегии национальной безопасности.

— Россия выбирает семью и традиционные семейные ценности. И это единственно правильный цивилизационный выбор, — заявляет Маргарита Павлова.

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