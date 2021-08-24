Под Троицком иномарка столкнулась с КАМАЗом, погибли два человека

Погибли два пассажира иномарки. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
Авария произошла поздним вечером 23 августа на дороге «Троицк-поселок Кумысное». Столкнулись КАМАЗ и легковой Chery. Машины ехали в попутном направлении.
— От удара легковой автомобиль перевернуло на крышу и отбросило на полосу встречного движения, — рассказали в областной поисково-спасательной службе.
Два пассажира опрокинувшейся машины получили не совместимые с жизнью травмы. Водитель выжил и даже сумел самостоятельно выбраться из покореженной машины. Ему оказали медицинскую помощь. Водитель грузовика не пострадал.
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