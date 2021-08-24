В Челябинской области за день 25 человек умерли от коронавируса

Коронавирусом сейчас болеют более 7 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области повторили антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки от ковидной пневмонии скончались 25 пациентов. Такое же количество смертей за все время эпидемии в регионе регистрировали лишь один раз — 9 августа. С того дня количество погибающих от болезни в день варьировалось от 9 до 21 человека.

По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки врачи выявили 378 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 7190 пациентов.

За все время эпидемии диагноз Covid-19 в Челябинской области подтвердили у 83 тыс. 814 человек.

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