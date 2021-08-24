На озере Сугояк вторые сутки ищут пропавшую спортсменку

Женщина могла утонуть в озере Сугояк. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Сугояк в Красноармейском районе разыскивают пропавшую 58-летнюю женщину. В минувшее воскресенье она отправилась поплавать по озеру, но на берег так и не вернулась.

Известно, что пловчиха была в хорошей физической форме. Отдыхавшие на Сугояке люди неоднократно видели, как спортсменка переплывала с берега на берег, а это двухкилометровая дистанция.

Как рассказали в областной поисково-спасательной службе, уже осмотрели 6 километров береговой линии и участок озера. Женщину одновременно ищут на берегу и в воде — с лодок, при помощи эхолокатора и крюков-«кошек».

Спасатели не исключают, что пловчихе могло стать плохо во время купания из-за аномальной жары.

Добавим, в Челябинске на прошлой неделе утонули два человека. В условиях сильной жары случилось также рекордное количество пожаров.

Трагедия чуть не произошла 23 августа на челябинском Первом озере. 18-летняя девушка плавала на надувном круге, но по неосторожности из него выпала. Оставшись без поддержки, она стала тонуть. К счастью, происходящее вовремя заметили матросы-спасатели. Они вытащили девушку из озера. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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