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Происшествия24 августа 2021 10:14

Лесной пожар в Пластовском районе удалось потушить

Пострадал лес на площади 813 гектаров
Елена КОЛЧИНА
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Пожар тушили два дня. Фото: ГУ МЧс по Челябинской области

Пожар тушили два дня. Фото: ГУ МЧс по Челябинской области

В Пластовском районе Челябинской области потушили крупный природный пожар.

Он начался в воскресенье 22 августа. К вечеру площадь горения составляла 1,5 гектара. По данным на утро 24 августа, итоговая площадь пожара — 813 гектаров.

Как объяснили в региональном ГУ лесами, огонь охватил территории, где в прошлые годы уже проходили пожары. Быстрому распространению пламени поспособствовала также аномально жаркая и сухая погода.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что сейчас открытое горение прекратилось, однако на площади 500 квадратных метров еще тлеет лесная подстилка внутри горельника.

— Распространение огня остановили. Теперь лесники совместно с МЧС работают на дотушивание. Важно исключить любой источник огня внутри периметра пожара, — рассказал начальник ГУ лесами Сергей Лавров.

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