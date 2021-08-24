ВТБ нарастил розничное кредитование на Южном Урале в 1,5 раза

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Объем розничных займов клиентов банка на Южном Урале увеличился до 81,4 млрд рублей (+9%), а суммарный кредитный портфель по физическим и юридическим лицам — до 146,8 млрд рублей (+6%).

Наибольшим спросом пользовались нецелевые займы. Их объем выдач составил 11,7 млрд рублей, что почти на 80% выше, чем год назад. На 41% выросли выдачи автокредитов – до 1,4 млрд рублей за полгода. Кроме того, банк на четверть нарастил продажи ипотеки — в 2021 году уже около 4,5 тысяч челябинских и курганских семей улучшили жилищные условия вместе с ВТБ, оформив кредиты на 7,6 млрд рублей. В том числе 1,7 млрд рублей банк предоставил в июне, оказавшимся рекордным месяцем по выдачам в первом полугодии. Ипотечный портфель ВТБ в регионах вырос до 38,5 млрд рублей (+6%).

Южноуральские предприятия также активно пользуются банковским финансированием для решения своих задач. Портфель кредитов ВТБ по компаниям Челябинской и Курганской областей, на 1 июля составил 65,4 млрд рублей (+3%), в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса — 38,5 млрд рублей (+5,9%). В отраслевой структуре наиболее существенные доли принадлежат предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности (около 35%), далее следуют торговля и строительный сектор (20%), машиностроение (15%).

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ на Южном Урале по итогам полугодия составил 123,5 млрд рублей. В том числе средства бизнеса насчитывают 42,9 млрд рублей, частных клиентов — 80,6 млрд рублей (+18% за полугодие). Две трети вложений южноуральцев приходится на классические сберегательные продукты и остатки на счетах – 50,7 млрд рублей (+16%). Еще треть составляют инвестиционные продукты, интерес к которым в регионах продолжает расти. За январь-июнь объем средств в данных инструментах увеличился на 23%, до 29,8 млрд рублей.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, прокомментировал:

- По итогам полугодия мы видим, что южноуральцы активно пользуются банковским финансированием для улучшения жилищных условий и потребительских целей, предприниматели региона – для развития бизнеса. Этому способствуют не только выгодные ставки, но и цифровизация сервисов в рамках стратегии ВТБ. Мы развиваем как digital-форматы, так и офисную сеть, чтобы 100% услуг были доступны челябинцам и курганцам в удобных для них каналах.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)