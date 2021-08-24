Карабашца, который пытался заживо сжечь женщину, отправили в колонию на 16 лет

16 лет мужчине предстоит провести за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летнего жителя Карабаша признали виновным в совершении убийства с особой жестокостью. Преступление горожанин совершил 5 ноября прошлого года.

Мужчина в собственном доме пил спиртное вместе со знакомым и сожительницей. Во время застолья возникла ссора. Разъяренный горожанин решил убить женщину. Он принес со двора канистру с бензином, вылил горючее на пол и мебель, а затем поджег.

Знакомый преступника в это время был на крыльце дома. Он услышал крик, вернулся в помещение и увидел пламя. Мужчина вывел из огня собутыльника и его сожительницу. Жизнь женщины, тем не менее, спасти не удалось. Она получила шок и ожоги 73% тела. Пострадавшую госпитализировали, но через два дня она скончалась в больнице.

Как рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда, житель Карабаша признал вину в причинении смерти женщине. Мужчина ранее не был судим, официально нигде не работал. Суд приговорил преступника к 16 годам заключения в колонии строгого режима. При этом в качестве смягчающего обстоятельства учли состояние здоровья убийцы, а в качестве отягчающего — то, что преступление он совершил в состоянии опьянения.

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