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Здоровье24 августа 2021 12:06

В Челябинскую область привезли новые партии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Препараты обещают распределить по всем прививочным пунктам региона
Елена КОЛЧИНА
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В поликлиники Челябинской области привезут более 120 тыс. доз вакцины

В поликлиники Челябинской области привезут более 120 тыс. доз вакцины

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область доставили новые партии вакцин от коронавируса. Поступило 43,8 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (он же «Спутник V») и 77,7 тыс. доз «Спутника Лайт».

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, вакцину распределят между всеми медицинскими учреждениями, в которых работают прививочные кабинеты.

В будние дни привиться от коронавируса жители Челябинской области могут в поликлиниках по месту жительства, а в ближайшие выходные обещают вновь провести вакцинацию в торговых центрах и парках.

Напомним, за последний день от коронавируса в регионе умерли 25 человек. Врачи выявили 378 новых случаев заражения болезнью.

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