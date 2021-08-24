В Челябинскую область привезли новые партии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В поликлиники Челябинской области привезут более 120 тыс. доз вакцины
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинскую область доставили новые партии вакцин от коронавируса. Поступило 43,8 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (он же «Спутник V») и 77,7 тыс. доз «Спутника Лайт».
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, вакцину распределят между всеми медицинскими учреждениями, в которых работают прививочные кабинеты.
В будние дни привиться от коронавируса жители Челябинской области могут в поликлиниках по месту жительства, а в ближайшие выходные обещают вновь провести вакцинацию в торговых центрах и парках.
Напомним, за последний день от коронавируса в регионе умерли 25 человек. Врачи выявили 378 новых случаев заражения болезнью.
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