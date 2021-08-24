Текслер озвучил планы о чемпионате России по женскому боксу в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по развитию бокса в Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по развитию бокса в Челябинской области. Глава региона как председатель региональной Федерации бокса и генеральный секретарь, член исполкома Федерации бокса России Кирилл Щекутьев обсудили вопрос подготовки и проведения чемпионата России по женскому боксу в Челябинске.

— Пандемия немного поменяла наши планы, но желание провести в регионе это мероприятие, пусть и со сдвигом, есть. Мы обязательно это сделаем. Ждем большое количество и участниц, и, конечно, гостей. Самое важное — это развитие бокса в регионе, — сказал глава региона.

Наиглавнейшей задачей является развитие в регионе массового детско-юношеского бокса. Этому поспособствует региональная программа «Земский тренер». Она, напомним, стартует в нынешнем году. Цель проекта — подготовка квалифицированных кадров для учреждений физической культуры и спорта на селе и в малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек.

Кирилл Щекутьев предлагает претворить в области программу «Бокс в школу». В нее уже включились десять регионов. Еженедельно третий урок физкультуры в школах там используют для изучения бокса.

Кроме того, важно развивать бокс в вузах. Федерация бокса России учредила Лигу студенческого бокса, в следующем году пройдут первые соревнования.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Алексей Текслер поддержал предложения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru