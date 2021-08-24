В нацпарке «Таганай» Челябинской области пройдет горный марафон «За облака-2021»

Участников забега "За облака" ждут вершины и склоны Уральских гор. Фото Нацпарк "Таганай".

В этом году в Златоусте забег пройдет уже в 26-ой раз и соберет спортсменов, любителей активного образа жизни не только из Челябинской области, но и из других уголков России. За несколько дней до старта заявки на участие уже подали более 400 человек (стоимость заявочных взносов — от 300 до 800 рублей, необходимо также предоставить медицинскую справку о допуске к соревнованиям, выданную не позднее февраля 2021 года). Участникам на выбор предлагают несколько промаркированных дистанций: 500 и 1700 метров (детские забеги), 12, 30 и 42 километра.

Два последних забега проходят по известным вершинам и склонам Национального парка «Таганай» — Малый Таганай, Монблан, Откликной гребень, Двухглавая сопка, гора Круглица (это самая высокая точка — 1178 метров над уровнем моря). На этих дистанция располагаются пункты питания, а участникам будут выдаваться стартовые номера со специальными одноразовыми чипами системы электронного хронометража. На финише: победителям — медали, дипломы и ценные призы, каждому участнику медаль финишера. В финишном городке - полевая кухня с горячим питанием.

По словам организаторов в этом году в рамках горного марафона «За облака» будет проходить и чемпионат России по легкой атлетике в дисциплине «трейл» (забег на 42 км).

Старт забега «За облака» традиционно пройдет у эколого-туристического комплекса «Центральная усадьба» национального парка «Таганай».

Расписание забега «За облака» (Златоуст, суббота 28 августа, 2021 года)

08:00-09:45 Заезд участников, работа комиссии по допуску

09:45 Церемония открытия соревнований, брифинг

10:00 Старт на дистанцию 42 км

10:15-10:45 Старт промо-забегов 500 м и 1178 м

11:00 Старт на дистанцию 30 км

11:15 Старт на дистанцию 12 км

11:45-12:00 Церемония награждения победителей и призеров

18:00 Закрытие соревнований

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