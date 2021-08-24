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Происшествия24 августа 2021 12:36

В Миассе из-за пожара ограничили движение на Тургоякском шоссе

Дорогу заволокло дымом
Елена КОЛЧИНА
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Фото: администрация Миасса

Фото: администрация Миасса

В Миассе начался пожар рядом с Тургоякским шоссе. Из-за сильного задымления проезд по дороге закрыли. Ограничения действуют на участке между остановкой «КБ имени Макеева» и машгородком.

В городском управлении ГОЧС сообщают что пожар сейчас пытаются потушить. Когда это удастся сделать, дорогу снова откроют.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что возгорание возникло из-за тления торфяника. Сначала загорелась трава, потом пламя перекинулось на деревья в лесу. Угрозы для жилых зон пожар не представляет.

В тушении пожара участвуют 16 человек, 4 единицы техники.

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