В Миассе из-за пожара ограничили движение на Тургоякском шоссе

Фото: администрация Миасса

В Миассе начался пожар рядом с Тургоякским шоссе. Из-за сильного задымления проезд по дороге закрыли. Ограничения действуют на участке между остановкой «КБ имени Макеева» и машгородком.

В городском управлении ГОЧС сообщают что пожар сейчас пытаются потушить. Когда это удастся сделать, дорогу снова откроют.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что возгорание возникло из-за тления торфяника. Сначала загорелась трава, потом пламя перекинулось на деревья в лесу. Угрозы для жилых зон пожар не представляет.

В тушении пожара участвуют 16 человек, 4 единицы техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru