В Челябинске эвакуировали высотку с элитным спортклубом

Фото: Ринат Ребров

Во вторник, 24 августа, около 15:00 на улице Энгельса эвакуировали 14-этажный бизнес-центр Rekkom Palace. Помимо офисов там располагается элитный спорт-клуб Рэкком.

— Я проходил мимо, когда сработала пожарная сигнализация. Вышло человек 70. Но через несколько минут все зашли обратно, — рассказал читатель КП.

Дозвониться до офисного центра на момент публикации не удалось. В пресс-службе ГУ МЧС пообещали предоставить комментарий позже.

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