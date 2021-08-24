В Челябинске эвакуировали высотку с элитным спортклубом

Фото: Ринат Ребров
Во вторник, 24 августа, около 15:00 на улице Энгельса эвакуировали 14-этажный бизнес-центр Rekkom Palace. Помимо офисов там располагается элитный спорт-клуб Рэкком.
— Я проходил мимо, когда сработала пожарная сигнализация. Вышло человек 70. Но через несколько минут все зашли обратно, — рассказал читатель КП.
Дозвониться до офисного центра на момент публикации не удалось. В пресс-службе ГУ МЧС пообещали предоставить комментарий позже.
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