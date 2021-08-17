Челябинцы прогулялись по новой набережной

Фото: Дмитрий Куткин.

Челябинцам открыли доступ на речную набережную у «Мегаполиса» — теперь там благоустроенная пешеходная зона. Еще один участок — за филармонией — должен быть запущен через три дня. Оба проекта не только имеют чисто практическое значение для города, но и косвенно влияют на имидж команды управленцев,- пишет телеграм-канал «Челябушка». — Накануне губернатор Алексей Текслер инспектировал объект и придумывал традицию для нового пространства вместе с подписчиками в инстаграме.

— Казалось бы, всего лишь плитка, какие-то инсталляции, скамейки, зонтики, кадки с растениями в современном урбанистическом духе. Однако благоустройство даже небольшого куска дороги в запущенном промцентре — затратный и долгий процесс с учетом отсутствия компетенций у подрядчиков, — добавляют авторы телеграм-канала. — Уже сегодня картинка набережной радует глаз, а проект у филармонии, переживший прокурорские проверки, срыв сроков, миллионные штрафы и археологические раскопки, тем более скрасит общее впечатление.