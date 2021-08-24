Жителя Нязепетровска, который заставлял ребенка бить мать до смерти, признали невменяемым

Пьянство довело жителя Нязепетровска до помешательства Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жителя Нязепетровска обвиняют в убийстве и вовлечении в преступление несовершеннолетней девочки. Мужчина забил до смерти собственную жену.

Преступление произошло год назад. Супруги вместе распивали спиртное. Мужчина впал в ярость и принялся избивать жену, в том числе нанося удары по голове. Собственную дочь он заставлял тоже бить мать.

Женщина в результате скончалась.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, медэкспертиза признала нязепетровца невменяемым. У мужчины обнаружили не только синдром алкогольной зависимости, но и временное психическое расстройство, развившееся на фоне пьянства.

Теперь мужчину требуют отправить на принудительное лечение. Решение о его судьбе будет принимать Челябинский областной суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru