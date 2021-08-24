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Происшествия24 августа 2021 13:38

Жителя Нязепетровска, который заставлял ребенка бить мать до смерти, признали невменяемым

Мужчину требуют отправить на принудительное лечение
Елена КОЛЧИНА
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Пьянство довело жителя Нязепетровска до помешательства

Пьянство довело жителя Нязепетровска до помешательства

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жителя Нязепетровска обвиняют в убийстве и вовлечении в преступление несовершеннолетней девочки. Мужчина забил до смерти собственную жену.

Преступление произошло год назад. Супруги вместе распивали спиртное. Мужчина впал в ярость и принялся избивать жену, в том числе нанося удары по голове. Собственную дочь он заставлял тоже бить мать.

Женщина в результате скончалась.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, медэкспертиза признала нязепетровца невменяемым. У мужчины обнаружили не только синдром алкогольной зависимости, но и временное психическое расстройство, развившееся на фоне пьянства.

Теперь мужчину требуют отправить на принудительное лечение. Решение о его судьбе будет принимать Челябинский областной суд.

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