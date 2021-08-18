В Челябинске появится межуниверситетский кампус за девять миллиардов рублей

Российское правительство подтвердило финансирование создания межуниверситетского кампуса в Челябинске. Спустя всего неделю после презентации вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что наш проект числится среди отобранных для реализации с датой старта в этом году. Цена вопроса — около девяти миллиардов рублей.

Под объекты челябинского кампуса отдадут 126 тысяч квадратных метров площади, впоследствии там смогут жить, работать и изучать экологию, фундаментальную науку, медицину свыше пяти тысяч педагогов и студентов.

— Аналитики сходятся во мнении, что коллаборация ведущих вузов будет иметь синергетический эффект — позитивно скажется на развитии науки в федеральном масштабе, сохранит человеческий капитал в регионах (предотвратит пресловутую утечку мозгов), усилит предпринимательство, — рассуждают авторы телеграм-канала «Челябушка». — Предсказывают даже влияние на городскую среду, интеграция в которую была одним из критериев отбора.