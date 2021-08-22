В Челябинске могут увеличить штраф за проезд в общественном транспорте без билета

Переход на оплату проезда через валидаторы в трамваях, троллейбусах и автобусах города повлечет усиление ответственности для «зайцев», пишет телеграм-канал «Челябушка». По документу, внесенному в парламент, штрафы увеличатся многократно (со 100-500 рублей до 700-1500 рублей) и перестанут быть чисто символическими.

— Власти опасаются, что замена кондукторов на терминалы может быть сопряжена с активизацией безбилетников. Не исключено, что автоматизация пропускной системы обернется расширением штата контролеров. Круг уполномоченных для составления протоколов точно будет увеличен. Рассматривать такие дела, кстати, обяжут мировых судей, — добавляют авторы паблика. — В отличие от поправок, с оборудованием 100% подвижного состава и датой введения новых норм есть неопределенность. Сейчас валидаторы работают лишь в некоторых трамваях, да и то не всегда. Кроме того, пока умалчивается о возможном повышении в рамках реформы стоимости поездок, но это будет уже совсем другая история.