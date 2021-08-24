Жара сохранится до конца недели. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинскую область накрыла аномально жаркая погода. Столбики термометров показывают температурные значения на 7 градуса выше климатической нормы. Согласно прогнозу синоптиков местного гидрометцентра, пекло сохранится в регионе еще несколько дней. При этом в регион накроют дожди и грозы.

— В большинстве районов Челябинской области сегодня и завтра, 25 августа, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, — сообщили в челябинском гидрометцентре. — С 24 по 26 августа — сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более. В отдельных районах ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха во второй половине дня до +36… +37 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, в Челябинске и области 25 и 26 августа ожидается переменная облачность, дожди, возможно грозы. Температура воздуха днем будет прогреваться до значений +29… +37 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 11 и 14 м/с.

Чуть прохладнее станет в пятницу, 27 августа. В Челябинске в этот день ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +14… +16 градусов, днем — +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В Челябинской области 27 августа местами ожидаются умеренные дожди. Днем +22… +27 градусов, на юге до +32.

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