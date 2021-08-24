Маргарита Павлова выступила с критикой положений Европейского суда по правам человека

Фото: Маргарита Павлова/Facebook

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова выступила с резкой критикой Европейского суда по правам человека. Как пишет городской паблик «Челябушка», ей не понравились рекомендации данной инстанции по легализации однополых браков в России (пусть и с оговоркой о принятии решения с учетом внутренних традиций). По мнению Павловой, ЕСПЧ навязывает «отрицание нормативности естественной семьи» и такие рекомендации должны игнорироваться.

— Уж слишком противоречивую и остросоциальную тему задела Павлова — неудивительно, что аж на четырех языках ее слова опубликовало издание International Family News. К тому же, опять — только на сей раз членом комитета СовФеда по обороне и безопасности — отмечен вопрос о возможном выходе России из юрисдикции Европейского суда по правам человека и пересмотре отношений с другими мировыми структурами со схожей политикой, — добавляют авторы телеграм-канала. — Далеко не каждое заявление челябинского сенатора звучит убедительно и формирует информповестку, но здесь точно есть над чем задуматься.