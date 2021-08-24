На Северо-Западе Челябинска прошел крупный ливень во время жары

Фото: читательница КП-Челябинск

Крупный ливень прервал жару сегодня вечером, 24 августа, на Северо-Западе Челябинска. О произошедшем рассказала читательница КП-Челябинск.

— В Парковом микрорайоне прошел сильный ливень. Сейчас он направляется в сторону Кременкуля, — сообщила читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

Согласно прогнозу синоптиков, в Челябинске и области 25 и 26 августа ожидается переменная облачность, дожди, возможно грозы. Температура воздуха днем будет прогреваться до значений +29… +37 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 11 и 14 м/с.

Чуть прохладнее станет в пятницу, 27 августа. В Челябинске в этот день ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +14… +16 градусов, днем — +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В Челябинской области 27 августа местами ожидаются умеренные дожди. Днем +22… +27 градусов, на юге до +32.

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