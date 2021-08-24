В Миассе из-за пожара пострадали 10 частных домов на территории СНТ «Урал-2»

Фото 5-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области

Сотрудники подразделений ГУ МЧС России по Челябинской сегодня днем, 24 августа, локализовали крупный пожар на территории СНТ «Урал-2» в Миасском городском округе. По предварительным данным, от огня пострадали 10 дачных домов.

— Быстрому распространению пламени способствовала засушливая погода и плотная застройка. Оперативное сосредоточение сил Миасского пожарно-спасательного гарнизона позволило в максимально короткие сроки снять дальнейшую угрозу. Организован подвоз воды. Налажено взаимодействие с руководством муниципалитета, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Предварительная причина пожара – поджог. Пострадавших нет. Однако жителей попросили воздержаться от посещения СНТ «Урал-2» до полной ликвидации огня.

Также сегодня в Миассе произошел лесной пожар рядом с Тургоякским шоссе. Из-за сильного задымления проезд по дороге закрыли. Ограничения действуют на участке между остановкой «КБ имени Макеева» и машгородком.

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