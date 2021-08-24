Олигарх из списка Forbes подарил челябинскому музею картину Никаса Сафронова

Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Президент группы компаний «Южуралзолото», депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков подарил Челябинскому музею изобразительных искусств картину известного российского художника Никаса Сафронова. Сегодня состоялась торжественная передача этого произведения искусства.

Помимо Струкова на встрече присутствовали жена губернатора Ирина Текслер, директор музея Станислав Ткаченко, замминстра культуры Ирина Анфалова-Шишкина и сам художник Никас Сафронов.

Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Фото: Челябинский музей изобразительных искусств

Картину, которую приобрел меценат, выбирали сами жители. Голосование проходило в музее во время выставки Никаса Сафронова. Список произведений предложил сам художник В результате победила работа «Размытые воспоминания о Дали … или сложная азбука», нарисованная в 2015 году.

— На первый взгляд, произведение является типичным классическим портретом: поколенное изображение на фоне пышной драпировки и пейзажа. Никас Сафронов изобразил Дали уже в возрасте, в его волосах серебрится седина. Однако внимательный и пристальный взгляд, узнаваемые усы выдают в персонаже знаменитого и экстравагантного гения сюрреализма. Это художественное направление призывало обратиться в сферу бессознательного, спонтанного, нелогичного, — комментировали ранее в правительстве Челябинской области.

КСТАТИ

В среду, 25 августа Никас Сафронов посетит Южноуральск, где состоится официальное открытие мурала с изображением его картины «Пик красоты», украсивший фасад многоэтажного дома. Также художник встретится с педагогами и учащимися городской школы искусств в рамках творческой встречи.

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