В Челябинске задержали женщину, совершившую кражу с грудным ребенком на руках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержали женщину, которая совершила кражу с грудным ребенком на руках. Инцидент произошел днем, 23 августа, в одном из магазинов по улице Чичерина. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники торговой точки нажали на тревожную кнопку.

— К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник охраны магазина. Он указал на девушку с грудным ребенком. С его слов, она совершила тайное хищение столовых приборов. Сумма ущерба составила более четырех тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемой оказалась ранее не судимая 29-летняя жительница Челябинска. Ее передали полиции, а похищенный товар вернули обратно магазину.

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