В Челябинске на улице Российской провалился асфальт, отремонтированный два года назад

Фото: ОНФ по Челябинской области

В Челябинске напротив дома №22 на улице Российской провалился асфальт. Под этим участком находится канализационный коллектор. В комитете дорожного хозяйства сообщили, что на месте провала был установлен водоналивной блок.

— Завтра, 25 августа, состоится комиссионное обследование, после которого определится точная причина разрушения, — сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

В ОНФ по Челябинской области сообщили, что на участке, где провалился асфальт, проводились два года назад ремонтные работы в рамках федерального проекта.

— Участок напротив Российской, 20 примечателен тем, что здесь с завидной регулярностью на одном и том же месте образовывается яма. Подрядчик не мог не заметить эту проблему и был обязан провести подготовительные мероприятия таким образом, чтобы устранить причину образования провала, а не следствие. Однако, зная о дефектах, которые не позволят провести работу качественно, исполнитель все равно пошел по пути наименьшего сопротивления. Работы были проведены в сентябре 2019 года, — прокомментировали в ОНФ.

Дорожное полотно в Челябинске в этом году проваливается уже не в первый раз. В начале апреля произошел обвал асфальта возле жилого дома №7 по улице Куйбышева. Всех жильцов пришлось эвакуировать, а движение автомобилей на проблемном участке было и вовсе перекрыто. Понадобилось чуть меньше месяца, чтобы ликвидировать последствия ЧП.

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