На Южном Урале пьяный отец заставил несовершеннолетнюю дочь до смерти забивать свою жену

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Нязепетровска, который силой заставил свою дочь участвовать в расправе над женой. Мужчина обвиняется сразу по двум уголовным статьям — «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (пункт «д» ч.2 ст.105 УК РФ) и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» (ч.4 ст.150 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного Управления СКР.

— По версии следствия, в сентябре прошлого года в квартире одного из домов города Нязепетровска в ходе совместного распития спиртного и возникшего конфликта мужчина нанес множественные удары супруге в область головы. Причиненные травмы стали причиной смерти. Также, мужчина заставил несовершеннолетнюю дочь нанести удары матери, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В отношении мужчины была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с постановлением о заключении мужчины в психбольницу.

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