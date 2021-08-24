«Трактор» в матче Кубка губернатора-2021 переиграл «Сибирь» и обеспечил себе место в финале турнира

"Трактор" на Кубке губернатора с минимальным счетом переиграл "Сибирь" - 4:3. Фото ХК "Трактор".

В первом матче черно-белые с «сухим» счетом переиграли ярославский «Локомотив» (3:0). В сегодняшней игре против новосибирской «Сибири» челябинцам пришлось отыгрываться: на гол гостей на 10-й минуте стартового периода ответил Алексей Бывальцев. Во втором периоде Никита Тертышный вывел «Трактора» вперед — 2:1, сибиряки сравняли счет — 2:2, но уже черед пару минут новичок-легионер «медведей» Теему Пулккинен щелчком со средней дистанции поражает сетку ворот «Сибири» — 3:2. Ближе к «экватору» третьего отрезка матча гости сравнивают счет — 3:3. За две минуты до сирены Пулккинен снова забрасывает шайбу, ставя точку в этом матче — 4:3.

Эта победа позволила «Трактору» обеспечить себе место в финале Кубка губернатора.

Еще в одном матче этого игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов одолел «Локомотив» (2:1). 26 августа «Трактор» на групповом этапе Кубка губернатора сыграет с «Авто». 27-го — пройдут финальные матчи за награды турнира.

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