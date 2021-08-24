В Челябинской области после прививки коронавирусом заразились 1497 человек

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области зарегистрировано 1497 случаев заражения коронавирусом среди тех, кто прошел вакцинацию. Это 0,2% от общего количества южноуральцев, сделавших прививку — всего их 629 тыс. человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

— Во всех выявленных случаях имело место быть инфицирование новым коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю. Напоминаем, что для формирования напряженного иммунитета после прививки организму человека требуется не менее 3-4 недель, поэтому даже после проведения иммунизации необходимо строго соблюдать меры предосторожности, в том числе использование защитных масок, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

По данным ведомства, 1391 заболевших были привиты вакциной «ГамКовидВак» (Спутник V), 81 – вакциной «ЭпиВакКорона», 24 – вакциной «Ковивак», 1 – Спутник лайт.

На днях в Челябинскую область доставили новые партии вакцин от коронавируса. Поступило 43,8 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (он же «Спутник V») и 77,7 тыс. доз «Спутника Лайт».

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