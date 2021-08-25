Природная аномалия: на Таганае распустились весенние цветы

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области зацвела купальница. Специалисты называют это аномалией. Обычно крупные желтые бутоны этого растения распускаются весной, но в этом году растение повторно зацвело перед самым приближением осени.

Вторая странность — купальница появилась на высушенном жарой лугу, хотя обычно предпочитает расти во влажных местах.

— Желтые бутоны на фоне созревших гроздьев рябины выглядят очень эффектно, — признают в нацпарке. — Можно увидеть осень и весну «в одной упаковке».

Как рассказали в пресс-службе «Таганая», за всю историю наблюдений с 2000 года купальница ни разу не расцветала «не в свой сезон». Впрочем, повторное цветение других растений в нацпарке случалось. Оно было связано с нетипичной для Южного Урала погодой. Из-за нехарактерного для сентября тепла во второй раз за год цвели шиповник, ветреница и яблони.

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