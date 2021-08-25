В Миассе за два часа случилось шесть крупных пожаров

Последствия пожара. Фото: Управление ГОЧС МИасса

У пожарных в Миассе 24 августа выдался тяжелый день. Всего за два часа, с 12:00 до 14:00 в городе и его окрестностях произошли шесть серьезных возгораний.

Как сообщили в муниципальном управлении ГО ЧС, к вечеру все пожары удалось потушить, в том числе пожар в СНТ «Урал-1», где сгорели четыре дачных дома, и пожар рядом с Тургоякским шосее.

Причиной ЧП в садовом товариществе предварительно называют поджог. Рядом с шоссе, по данным МЧС, тлели торфяники, из-за этого вспыхнула сначала сухая трава, а затем загорелся лес.

В тушении пожаров в Миассе участвовали 112 человек — сотрудники МЧС, Ильменского заповедника, местного управления экологии. Использовали 32 единицы техники.

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