В Челябинске чуть не утонули четверо детей

ото: Группа поисково - спасательной службы на водных объектах Челябинска

На челябинских пляжах 24 августа в опасности оказались четыре ребенка.

На Городском пляже родители не уследили за шестилетним мальчиком. Ребенок купался в 15 метрах от берега и начал тонуть. Матросы-спасатели заметили происходящее и вовремя вытащили мальчика из озера.

На Смолинском пляже 14-летняя девочка отплыла от берега на сап-борде на 150 метров, а обратно на сушу доплыть ей не удавалось. Юная купальщица звала на помощь, пока не прибыли спасатели и не эвакуировали ее с озера.

На пляже «Каспийский берег» в десяти метрах от берега спасли тонущих детей 9 и 10 лет. Обоих передали родителей.

Как рассказали в городской поисково-спасательной службе на водных объектах, никому из несовершеннолетних медицинская помощь не понадобилась, однако в ней нуждался взрослый купальщик. На Городском пляже молодой человек потерял сознание прямо в воде. Спасатели вытащили его на берег и оказали первую помощь до прибытия «скорой».

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