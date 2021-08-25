Клиенты Tele2 могут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

Предложение действует в розничной сети Tele2 и на сайте оператора.

С 20 августа по 30 сентября 2021 года покупатели смартфонов линейкиXiaomiRedmi 9T и XiaomiRedmiNote 10 получат возможность шесть месяцев бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн».Бесплатный период начинается со второго месяца использования тарифа. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф «Везде онлайн» и покупке гаджета в салонах связи Tele2 или на сайтеtele2.ru.

Кинотариф «Везде онлайн» – это уникальный для телеком-рынка продукт.Он включает оптимальное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink (18+). Клиенты оператора в Челябинске ежемесячно получат 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.

Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Clubhouse и «Одноклассникам». Абонентская плата за пользование тарифом для клиентов в Челябинской области составляет 500 рублей в месяц,за полгода экономия при покупке смартфона по акции составит 3000 рублей.Чтобы пользоваться кинотарифом, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink(18+) с номером Tele2.

Смартфон Xiaomi Redmi 9T– функциональный гаджет на базе операционной системы Android™ 10.0– идеально подходит для клиентов кинотарифа. Тонкие рамки корпуса обеспечат комфортное использование в различных сценариях, что особенно удобно при просмотре фильмов на устройстве.6,53-дюймовый дисплей DotDrop с разрешением FHD+выполнен по технологии IPS. Высокое разрешение 2340x1080 пикселей обеспечит четкость изображения и комфортный просмотр с минимальной нагрузкой на глаза. Чтобы зритель смог почувствовать звуковые спецэффекты фильма, смартфон оснащен стереодинамиками с поддержкой технологии Hi-ResAudio™.

Новая акция – это результат успешного партнерства Tele2 с вендором, аудитория которого стремительно растет. Компания Xiaomiзанимает ведущие позиции по продажам устройств в рознице Tele2: по итогам июля 2021 года вендор снова занял первое место с долей 42%, которая с начала года увеличилась на 15 п. п. По данным исследования IDC, во втором квартале 2021 года бренд Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%, переместив Apple на третье место. Подробнее о правилах и условиях предоставления скидки, а также моделях смартфонов, доступных по акции, можно узнать на сайте tele2.ru.

Дополнительная информация: Android является товарным знаком компании GoogleInc., Snapdragon– товарным знаком компании Qualcomm Inc., Hi-ResAudio– товарным знаком компании Japan Audio Society.

По информации от пресс-службы Tele2