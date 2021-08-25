Пьяный челябинец напал на женщину на Кировке и пытался сбежать от полицейских

Челябинца собираются судить за нападение на сотрудника МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским пришлось догонять нарушителя на пешеходной части улицы Кирова в Челябинске.

Несколько молодых людей гуляли по Кировке, распивая спиртное и проявляя агрессию к прохожим. Один из них побил 32-летнюю женщину, а когда его попытались задержать полицейские, решил сбежать. Сотрудники МВД догнали беглеца, но тот не внял их требованиям угомониться и принялся яростно отбиваться. Пострадал один из полицейских.

24-летнего дебошира все же задержали и доставили в отдел полиции.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, медосвидетельствование подтвердило, что молодой человек был пьян. В полиции начали проверку после происшествия на Кировке. Челябинца также собираются привлечь к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

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