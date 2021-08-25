В Челябинской области иномарка влетела в дерево, есть пострадавшие

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com

Утром в среду, 28 августа, под Миассом Toyota Corolla влетела в дерево — водитель не справился с управлением. Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор автомобиля и помогли транспортировать пострадавших до кареты скорой помощи с помощью спинального щита.

— В результате ДТП водитель и пассажир получили серьезные травмы, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru