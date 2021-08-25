Деньги — главный источник стресса для россиян

Согласно опросу, проведенному Райффайзенбанком, 24% россиян считают деньги главным источником стресса на данный момент. Второе и третье место среди причин для переживаний заняли работа и здоровье — их выбрали по 16% опрошенных.

У 13% стресс связан с темой будущего, а у 11% — с новостным фоном, в частности, СМИ и соцсетями. Меньше всего опрошенные россияне переживают из-за семьи и детей (10%), а также политики — она больше всего тревожит всего 6% респондентов. 4% заявили, что не испытывают стресса.

— Стресс — нормальная реакция организма на неизвестную ситуацию. Его задача — мобилизовать силы для решения проблемы и адаптироваться. Но если непродолжительный стресс полезен, то долгосрочный стресс истощает ресурсы организма. И важно следить, чтобы во время стрессовой ситуации вы могли получить направленную поддержку в решении вашего вопроса. Это может быть помощь экспертов, близких, друзей, самоподдержка. Важно не оставаться один на один со стрессом, — комментирует Анна Абраменко, клинический психолог, инстаграм-блогер.

24% респондентов испытывают стресс, связанный с деньгами, постоянно, а каждый второй опрошенный россиянин (55%) — время от времени. Редко переживают из-за денег 17%, а никогда о них не беспокоятся — 4%.

Опрос проводился среди полутора тысяч жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 60% — женщины, 40% — мужчины.