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Здоровье25 августа 2021 9:23

В Челябинской области за день выявили 377 случаев коронавируса

От болезни умерли еще 22 человека
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заболели уже более 84 тыс.жителей Челябинской области

Коронавирусом заболели уже более 84 тыс.жителей Челябинской области

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики подтвердили диагноз Covid-19 у 377 человек.

От ковидной пневмонии за день скончались 22 пациента.

По данным регионального министерства здравоохранения, на лечении сейчас находятся 7265 больных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 84 тыс. 191 случай заболевания.

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