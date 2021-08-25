В Челябинской области за день выявили 377 случаев коронавируса

Коронавирусом заболели уже более 84 тыс.жителей Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области медики подтвердили диагноз Covid-19 у 377 человек.
От ковидной пневмонии за день скончались 22 пациента.
По данным регионального министерства здравоохранения, на лечении сейчас находятся 7265 больных коронавирусом.
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 84 тыс. 191 случай заболевания.
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