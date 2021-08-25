«Мандат — всего лишь инструмент»: Виталий Прохоров — о депутатских буднях, проблемах округа и благодарных жителях

На дворе 2021 год. Из телевизоров вещают о «победе над пандемией и врагах с Запада», но в Кыштыме нет суеты больших мегаполисов. Здесь привыкли к тихой и спокойной жизни, здесь ценят уют, здесь все друг друга знают. Особенно знают тех, кто заботится о сохранении уюта в Кыштыме и старается иной раз снова и снова внести вклад в его благоустройство.

Вот уже как год Виталий Прохоров является депутатом Собрания депутатов Кыштымского городского округа. Помогать землякам он начал еще два десятилетия назад, открыв пункты приема и раздельного сбора мусора, перейдя после на ремонт зданий, придомовых территорий и поддержки нуждающихся. Делал он это и без депутатского мандата, но с каждым годом количество проблем в округе росло, и сил простого общественника перестало хватать.

— Для меня мандат — всего лишь инструмент, который позволяет гарантировать, что мои обращения и запросы не будут проигнорированы, а беды жителей будут рассмотрены, — комментирует Виталий Сергеевич. — Как правило, это не значит, что они что-то оперативно сделают. Но, по крайней мере, не будут мешать нам благоустраивать Кыштым и помогать населению.

По его словам, основные проблемы мало отличаются от проблем других муниципалитетов. Подходим к свежему пешеходному переходу у местной общеобразовательной школы, на котором установлен «лежачий полицейский» специальный светофор, ограничители скоростного режима и предупреждающие знаки. Жители давно просили этот переход из-за привычки водителей местного предприятия проезжать этим путем, что создавало опасные ситуации для школьников. Работы завершены совсем недавно, однако переход уже приносит большую пользу, и водители большегрузов стараются выбирать уже другие пути.

Подъезжаем к соседней улице, к здравпункту поселка Каолиновый. Нас встречает фельдшер, который работает здесь. Это — не только его рабочее место, но и основной пункт, где люди получают оперативную медицинскую помощь, диагнозы и справки. До ремонта здесь банально проваливался пол, стены разрушались, а включать свет было опасно. Силами депутата и администрации, в нем был сделан капитальный ремонт, заменена электропроводка и коммуникации, восстановлено горячее водоснабжение и оборудовано помещение под процедурный кабинет.

Проезжаем ко двору неподалеку. Месяцем ранее здесь стояли старые бесхозные сараи, по которым лазали дети. В любой момент доски могли загореться, и пожар мог перекинуться на соседние здания. Открытые погреба глубиной в два метра представляли опасность для местных детей, превративших сараи в игровые площадки. Вместе с жителями депутат принял решение снести постройки и выровнять землю, чтобы в дальнейшем построить здесь достойную детскую площадку.

Неподалеку стоит детский сад №12. Его заведующая — давний товарищ Виталия Сергеевича, поэтому регулярно обращается за поддержкой. Депутат редко отказывает в помощи: так, недавно завершился ремонт музыкального зала, который не видел его с 1992 года. Был постелен линолеум, отштукатурены и покрашены стены с потолком, а зал приведен в порядок. Теперь здесь комфортно заниматься музыкой, спортом и проводить общесадовские мероприятия.

Самая популярная просьба жителей — асфальтирование дорог и подходов к домам. Так, в прошлом месяце по запросу Виталия Сергеевича была отгрейдирована площадка двух домов поселка Каолиновый, а также закрыта крупным щебнем, чтобы машины не проваливались в ямы.

— Мы постоянно принимаем кыштымцев — все знают, что каждую пятницу у меня приемный день. Очень часто слышу от людей «наконец-то администрация для нас что-то сделала, что-то починила», и когда им говорят, что это нашими, партийными силами сделано, они думают, что нам просто много бюджетных денег дают, — сетует Виталий Сергеевич. — Нет, все своими силами делалось, делается и, видимо, будет делаться. Потому что только мы себе и нужны. Я же простой общественник, такой же житель, мне в уюте и порядке жить хочется.