«Случился психоз»: в Магнитогорске пациент ковидного госпиталя устроил дебош

Суда по фото, пациент порвал на себе одежду. Фото: Право роста/vk.com

В Магнитогорске пациент ковидного госпиталя, развернутого в Центре охраны материнства и детства, устроил дебош. ЧОПовцы, прибывшие на место, предположили, что мужчина «что-то употребил».

— Нашими охранниками были вызваны сотрудники полиции, но они отказались этого мужчину забирать, потому что у него коронавирус. В итоге пациент уехал в Старую Магнитку, спец-бригада отвезла его в психоневрологическую больницу, — рассказали в группе охранных предприятий «Право роста».

В пресс-службе ЦОМиД факт инцидента подтвердили. От действий неадекватна никто не пострадал, материального ущерба тоже нет.

— Около 22:00 в госпитале для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией у одного из пациентов случился психоз, мужчина начал вести себя неадекватно. Медиками была вызвана полиция и охранное предприятие. Также была дополнительно вызвана психоневрологическая бригада для дальнейшей транспортировки и лечения пациента, — рассказали в медучреждении.

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