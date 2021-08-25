В Кусинском районе семья с тремя детьми лишилась дома после пожара

Фото: читатель КП
Пожар произошел утром 24 августа в поселке Магнитка Кусинского района. По сообщениям очевидцев, сначала загорелась поленница, пламя перекинулось на жилой деревянный дом и надворные постройки. Люди при пожаре не пострадали — семья из шести человек успела эвакуироваться из горящего здания. Однако сам дом прибывшим на место происшествия пожарным спасти не удалось.
Фото: читатель КП
Погорельцы уже обратились за помощью к губернатору Алексею Текслеру. Просьбу они опубликовали в интерне, рассказав, что лишились не только крыши над головой, но и средств к существованию. В семье трое маленьких детей.
— Сгорел дом, сгорела скотина, сгорела машина и все, что наживалось непосильным трудом в течении пяти лет. Дом приобретали на материнский капитал, машину покупали в кредит, так как без машины в деревне не выжить. Занимались подсобным хозяйством, чтобы воспитывать детей на натуральных продуктах,- рассказали пострадавшие.
Фото: читатель КП
Причину пожара пока устанавливают, но сами погорельцы обвиняют в поджоге соседей, с которыми были в ссоре.
Фото:vk.com/tekslerpomogi
В региональном министерстве социальных отношений сейчас пытаются связаться с владельцами сгоревшего дома, чтобы оказать семье помощь.
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