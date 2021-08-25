Умер отец журналиста «Комсомолки», которому она не могла дозвониться в ковидный госпиталь

Журналистка уже была готова прилететь в Челябинскую область
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
25 августа Евгения Коробкова написала в своем Фейсбуке, что отец скончался. Причиной стал ковид. Когда ее отца положили в больницу, она неделю пыталась дозвониться до врачей, но в ответ слышала только молчание по ту сторону трубки.
О плохом самочувствии отец рассказал дочери 7 августа. Он решил вызвать врача, однако, так его и не дождался. Тогда отец решил самостоятельно обратиться в больницу, где его разместили в инфекционном отделении.
Больница находится в городе Карталы, а Евгения на тот момент находилась в Москве. И, поскольку дозвониться в больницу было нереально, она получала информацию о состоянии отца через его соседей. Лишь 12 августа она узнала, где именно находится ее отец.
У отца Коробковой была 70% сатурация, и его перевезли в Магнитогорск. Его организм так и не смог справится с вирусом. Журналистка «Комсомолки» рассказала, что это был ее единственный близкий человек и родственник.
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