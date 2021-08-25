Челябинского олигарха наградили орденом

Фото: Андрей АБРАМОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» депутата Законодательного собрания Челябинской области пяти созывов и президента ООО «Управляющая Компания ЮГК» Константина Струкова. Награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу челябинскому олигарху вручил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

— Эта награда — свидетельство признания большого вклада Константина Ивановича в социально-экономическое развитие не только Челябинской области, но и других регионов, где располагаются предприятия ЮГК, меценатской и благотворительной деятельности, которую он проводит, — отметил Владимир Мякуш.

Константин Струков занимает 55-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021». Его состояние оценивается в $2800 млн.

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