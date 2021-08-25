В Челябинской области заблудившуюся пенсионерку нашли на болоте

Женщину отыскали на болоте Фото: Иван МАКЕЕВ

В Аргаяшском районе в лесу заблудилась 66-летняя женщина, страдающая потерей памяти. Она ушла из дома и не вернулось. Родственники не смогли самостоятельно разыскать пропавшую и обратились за помощью в полицию.

После продолжительных поисков найти пенсионерку удалось сотрудникам уголовного розыска Арсену Абдуллину и Динису Ишкинину.

Женщина забрела в заболоченный район и так обессилела от долгих блужданий, что не могла идти самостоятельно. Полицейские на руках вынесли ее из болота, а затем передали врачам.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, пострадавшей оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью уже ничто не угрожает.

— Руководители ОМВД по Аргаяшскому району выразили благодарность родителям полицейских за воспитание мужественных и ответственных стражей правопорядка, — добавили в полиции.

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